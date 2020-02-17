قائمة الزمالك المسافرة للإمارات لمواجهة الأهلى

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أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، الذى سيجمع القطبين السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من:

محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم -  محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

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