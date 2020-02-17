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دينا الشربيني ترقص على "جامدة بس" وتشعل مواقع التواصل

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تداول مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني خلال رقصها على أغنية "جامدة بس" من ألبوم النجم عمرو دياب الأخير، مع عمرو منسي، المدير التنفيذي لـ مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت دينا والمنسي وهما يتفاعلان مع الأغنية، وذلك بعد احتفالها مع الهضبة بعيد الحب لأول مرة بشكل رسمي معا.

كانت وجهت النجمة دينا الشربيني، رسالة غزل للميجا ستار عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".


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