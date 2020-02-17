قرار صارم من "المسابقات" بشأن مباراة السوبر

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، حال نهاية مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالتعادل، والمقرر لها الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت لجنة الحكام بالجبلاية تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين لإدارة المباراة، ويعاون سيفين أودفار موين المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكمًا رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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