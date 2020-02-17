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"الإفتاء": البكاء على قبر المتوفى جائز بشرط

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إيمان هاني

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الإفتاء

الوفاة

البكاء

القبر

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء نصه: "حكم البكاء على المتوفى عند زيارة القبر".

وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "مجرد البكاء عند زيارة القبور جائزٌ ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز التلفظ بالألفاظ التي تخالف الشرع الشريف مما فيه إظهار للجزع أو الاعتراض على القدر" .

وأضافت أن البكاء عند القبر ليس محرمًا، لكن المنهى عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، لافتة إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكى على ابنه إبراهيم وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك».

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