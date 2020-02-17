  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلى والزمالك

قرار صارم من "المسابقات" بشأن مباراة السوبر

عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

مفاجأة غير متوقعة من "الجبلاية" بشأن مباراة السوبر

دونالد ترامب ومايك بلومبرج

بلومبرج يتوعد: "سنهزم ترامب ونعيد بناء الولايات المتحدة"

الراحل محمد فوزي

«أريد أن أدفن يوم الجمعة» وصية الراحل محمد فوزي ورسالته الأخيرة

الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية

الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية

فايزة واصف

فايزة واصف لـ"مذيعات ماسبيرو": "إنتوا مذيعات مش راقصات"

إلغاء رحلة «طيران الجزيرة» إلى الكويت

قائد الطائرة العائدة من الصين يروى تفاصيل رحلته لـ"ووهان"

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فايلر

مفاجأة بقائمة الأهلى المسافرة للإمارات

بالفيديو ..

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن انسحابها من البرنامج وتثير الجدل

الصفحة الأخيرة

ناردين فرج
ناردين فرج
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سر حلق والد طفلة "ذا فويس كيدز" للحيته بعد نشر صورته بها

#

سر صادم وراء استبعاد هايدي محمد من "ذا فويس كيدز"

#

فتاة "ذا فويس" المستبعدة تفجر مفاجأة مدوية عن البرنامج

#

متسابقة "ذا فويس كيدز" تثير غضب السوشيال ميديا

المرأة

الصلاة

الإفتاء

نشرت الإعلامية ناردين فرج، مقدمة برنامج "ذا فويس كيدز" على شاشات "أم بي سي"  مقطع فيديو لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت فيه توقفها عن العمل في برنامج "ذا فويس كيدز" بدون إبداء تفاصيل.

وقالت ناردين في الفيديو: "إعلان مهم، أنا فضلت إنكم تعرفوا مني أنا، مش هكون موجودة في آخر حلقتين من ذا ‏فويس كيدز، آخر حلقة ليا هي اللي جاية، بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم الثالث، أنا بجد بحبكم ومش هنسى الذكريات الحلوة ‏اللي قضيناها مع بعض". ‏

وأضافت أن "القناة هي بيتها الثاني وعملت معها 7 سنوات وهي ليست شاشة بالنسبة لها بل كيان، الكثير من المعارف".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الإفتاء": البكاء على قبر المتوفى جائز بشرط
» "هل تجوز صلاتي تى شيرت وبنطلون".. الإفتاء ترد
» مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن انسحابها من البرنامج وتثير الجدل
» حقيقة تعطل حجز تذاكر "السوبر" بالإمارات
» إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"
» تعرف على أهم أغذية تزيد المناعة ضد فيروس كورونا
» 4 حالات يحق طلب الطلاق فيها.. أخطرها رقم 2
» شاهد.. سمية الخشاب ترقص على "بشرة خير" وتثير ضجة
» ملكة جمال الإمارات توجه رسالة إلى شعب نجران.. ما الأمر؟
» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان