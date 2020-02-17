» مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن انسحابها من البرنامج وتثير الجدل

نشرت الإعلامية ناردين فرج، مقدمة برنامج "ذا فويس كيدز" على شاشات "أم بي سي" مقطع فيديو لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت فيه توقفها عن العمل في برنامج "ذا فويس كيدز" بدون إبداء تفاصيل.

وقالت ناردين في الفيديو: "إعلان مهم، أنا فضلت إنكم تعرفوا مني أنا، مش هكون موجودة في آخر حلقتين من ذا ‏فويس كيدز، آخر حلقة ليا هي اللي جاية، بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم الثالث، أنا بجد بحبكم ومش هنسى الذكريات الحلوة ‏اللي قضيناها مع بعض". ‏

وأضافت أن "القناة هي بيتها الثاني وعملت معها 7 سنوات وهي ليست شاشة بالنسبة لها بل كيان، الكثير من المعارف".