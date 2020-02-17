مفاجأة غير متوقعة من "الجبلاية" بشأن مباراة السوبر

17 فبراير 2020 - 01:09 م

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم من شركة puma العالمية كرة تم إنتاجها خصيصًا لمباراة السوبر المصري المقرر إقامته الخميس المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد والمشرف على السوبر، قال إن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة، وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضًا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري اعتبارًا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.