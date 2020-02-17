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عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية

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عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية
عمرو موسي: قريبا سوريا داخل الجامعة العربية
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عبد القادر وحيد

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سوريا

الجامعة العربية

عمرو موسي

قريبا.

صرح عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ستكون قريبة.

وأضاف موسى على هامش منتدى فالداي، أن سوريا دولة عربية وبأنها في المستقبل القريب ستعود إلى مقعدها في الجامعة العربية، بحسب تصريحاته  لوكالة سبوتنيك.

وتابع قائلا : "لا زال دور الجامعة مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم عن نظام عربي جديد ونظام إقليمي جديد، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن ندير ظهرنا للجامعة العربية، لأنها المنتدى الوحيد الذي يجمعنا".

وأشار موسى إلى أن الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات العربية ، عبر طريق الوساطة أو الانضمام إلى القوى الدولية الأخرى.

يذكر أن منتدى فالداي الدولي للحوار يعقد دورته التاسعة في العاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي.


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