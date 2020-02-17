» تعرف على أهم أغذية تزيد المناعة ضد فيروس كورونا

17 فبراير 2020 - 12:28 م

بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" القاتل عرض موقع "هيلث لاين" الصحي أبرز الأطعمة التي تزيد من مناعة الجسم للحماية من الإصابة بفيروس "كورونا".

ومن أهم الأغذية والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة:

الينسون لأنه يحتوي علي العديد من مضادات الأكسدة والمركبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

حبة البركة تساعد على تقوية المناعة والوقاية من أمراض القلب والأوعية والسكر والكلي والعيون والجلد.

الأسماك الدهنية لأنها تحتوي علي الأوميجا 3 التي تعمل علي تعزيز جهاز المناعة ومساعدته علي مقومة العديد من الأمراض.

الثوم ويعتبر مضاد حيوي طبيعي فهو من الأطعمة الفاعلة التي تساعد علي تقوية المناعة الذاتية للجسم.

الزنجبيل من الأعشاب المفيدة التي تساعد علي الوقاية من العديد من الأمراض وتجهز المناعة.

عش الغراب لأنه يحتوي على بروتينات وعناصر مفيدة في تعزيز جهاز المناعة .

تعتبر كل الفواكه والخضراوات غنية بفيتامين 1 ومضادات الأكسدة والتي تحمي الجسم من الأمراض.

بعض التوابل مثل الكمون والكركم والزعفران والقرنفل تساعد علي تقوية المناعة.

العرقسوس من المشروبات التي تحتوي علي العديد من المركبات التي تعمل علي تقوية جهاز المناعة.