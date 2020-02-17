أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات بمختلف المسابقات أبرزها مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
"المصريون" تستعرض فى التقرير التالى، أبرز مواعيد مباريات اليوم كالآتى:
دوري أبطال آسيا
شباب أهلي دبي X الهلال السعودي - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3
الشرطة العراقي X الوحدة الإماراتي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس 6
الأهلي السعودي X استقلال طهران الإيراني - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 1/ الكأس 3
الدوري الإنجليزي
تشيلسي X مانشستر يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
ميلان X تورينو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
عصر03:23 م
فجر
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شروق
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ظهر
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عصر
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مغرب
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عشاء
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