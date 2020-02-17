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الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية

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الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية
الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الامارات

الطاقة النووية

محطة براكة

ولي عهد الظبي

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية لتكون الدولة الأولى في العالم العربي التي تطبقها.

وأعلن المندوب الدائم لدولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، "حمد الكعبي" أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية  للرقابة النووية اعتمد موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة، لافتًا إلى أنه بموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولي من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عامًا، ومضيفا أنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية.

جدير بالذكر أن الهيئة الإماراتية قد أجرت عملية تقييم مكثفة خلال السنوات الخمس الماضية شملت مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلي تحليل جغرافي وديموجرافي لموقعها، كما تضمنت عملية التقييم  مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية.

في سياق متصل قال  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الظبي قال: "في مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولي محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لافتًا إلي أن هذه الخطوة تزيد النهضة الإماراتية قوة ومتانة، لافتًا إلى أن القوة الأكبر هى الكفاءات الوطنية التي تفخر بها الإمارات".

جدير بالذكر أن محطة براكة للطاقة النووية التي تقع في منطقة الطفرة في إمارة أبو ظبي وتطل علي الخليج العربي ستعمل علي إنتاج 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، بتكلفة تصل إلى 24.4 مليار دولار.

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