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فايزة واصف لـ"مذيعات ماسبيرو": "إنتوا مذيعات مش راقصات"

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إيمان هاني

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ماسبيرو

الحدث اليوم

سيد علي

فايزة واصف

رفضت الإعلامية فايزة واصف، مقدمة برنامج حياتي بماسبيرو، المقارنة بين حال ماسبيرو الآن وسابقًا، قائلة: "لا يوجد أي مقارنة ".

وسخرت فايزة واصف، خلال حوارها مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، من أزياء بعض الإعلاميات والمذيعات بماسبيرو، قائلة: "والله بتخض، أشوف البنات لابسين سوريه، يا بنتي أنتي طلعتي نزلتي موظفة في الدولة ليه لابسة سواريه، ما كلنا عندنا سواريه، بس السواريه نلبسه في الفرح مش في الشغل".

وتابعت الإعلامية فايزة واصف، أنها ترى أن الراقصات يهتممن بأنفسهن أكثر من المذيعات، معقبة: "إيه اللي جرى في الدنيا هما فاكرين المذيعة دي راقصة، أنتي مذيعة مش راقصة".

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