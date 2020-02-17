مفاجأة بقائمة الأهلى المسافرة للإمارات

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"الدراويش" يعلن قائمته المسافرة للإمارات

أعلن السويسري فايلر مدرب الأهلي، قائمة اللاعبين المسافرة إلى الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصرى.

وضمت القائمة 24 لاعبًا:

فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، محمد الشناوى، على لطفى.

خط الدفاع: على معلول، محمود وحيد، محمد هانى، أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد متولى.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، قفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جيرالدو، كهربا، أجايي، مروان محسن، بادجي.

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