مفاجأة بقائمة الأهلى المسافرة للإمارات

محمد عبد الحارس
أعلن السويسري فايلر مدرب الأهلي، قائمة اللاعبين المسافرة إلى الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصرى.
وضمت القائمة 24 لاعبًا:
فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، محمد الشناوى، على لطفى.
خط الدفاع: على معلول، محمود وحيد، محمد هانى، أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد متولى.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، قفشة.
خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، أحمد الشيخ، جيرالدو، كهربا، أجايي، مروان محسن، بادجي.
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