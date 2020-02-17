  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايزة واصف

فايزة واصف لـ"مذيعات ماسبيرو": "إنتوا مذيعات مش راقصات"

إلغاء رحلة «طيران الجزيرة» إلى الكويت

قائد الطائرة العائدة من الصين يروى تفاصيل رحلته لـ"ووهان"

الإعلامي عمرو أديب

"بنت الجيران".. تضع "عمرو أديب" في موقف محرج

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

."اللي يظهر مني زكاة عني".. تشعل غضب داعية

نانسي عجرم

محامية قتيل نانسى عجرم تكشف عن علاقة بين القتيل وفادي الهاشم

حزب الله يحتفل بتمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان

حزب الله يحتفل بتمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان

ارشيفية

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

صورة من الفيديو

"صادم" طابور الصباح بإحدى المدارس على أنغام "بنت الجيران"

بحر الخليج العربي

الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

هاني شاكر

هاني شاكر: "رمضان" يغني غصب عن عيني وعين النقابة

4 حالات يحق طلب الطلاق فيها.. أخطرها رقم 2

آخر الأخبار

الطلاق ممنوع في رمضان
الطلاق ممنوع في رمضان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين

#

الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية

#

"هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة

#

10 شائعات ينفيها مجلس الوزراء أخطرها رقم 9

الاهلى

بطولة

كاس

سوبر

شرح الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحالات التي يحق فيها للمرأة طلب لطلاب، وهذا إجابة منه على سؤال "ما هي العيوب التي بسببها يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج؟" .

وأوضح جمعة: "أن الحالة الأولى أن يكون به مرض منفر، والمرض المنفر أدخل فيه العلماء في مجمع البحوث الإيدز، المرض المعدي والمنفر يكون كالبرص، لأنه يمنع من الاستمتاع بين الزوجين".

وأضاف، الحالة الثانية تتمثل في أن يكون عنده ما يعوق من الاتصال الجنسي، كشيء طرأ عليه أفقده هذا، موضحًا أنه إذا كان قبل الزواج فيجوز لها طلب الطلاق، أما إذا كان قد طرأ من مرض فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق، وإن عفت عن هذا وصبرت على زوجها فلا بأس به ولها الثواب.

 وتابع: "الحالة الثالثة التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاب أن يصاب بالجنون، مستكملا: أما الحالة الرابعة والأخيرة، فهي الغياب الطويل الذي يترتب عليه فتنة لها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. سمية الخشاب ترقص على "بشرة خير" وتثير ضجة
» ملكة جمال الإمارات توجه رسالة إلى شعب نجران.. ما الأمر؟
» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"
» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة
» ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"
» بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء
» معشوق الجماهير الأهلاوية: رحلت عن الفريق رغمًا عن أنفي
» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما
» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها
» فنان يشارك في حملة مقاطعة محمد رمضان .. ويحرجه برسالة قوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان