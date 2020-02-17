4 حالات يحق طلب الطلاق فيها.. أخطرها رقم 2

17 فبراير 2020 - 11:58 ص

شرح الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحالات التي يحق فيها للمرأة طلب لطلاب، وهذا إجابة منه على سؤال "ما هي العيوب التي بسببها يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج؟" .

وأوضح جمعة: "أن الحالة الأولى أن يكون به مرض منفر، والمرض المنفر أدخل فيه العلماء في مجمع البحوث الإيدز، المرض المعدي والمنفر يكون كالبرص، لأنه يمنع من الاستمتاع بين الزوجين".

وأضاف، الحالة الثانية تتمثل في أن يكون عنده ما يعوق من الاتصال الجنسي، كشيء طرأ عليه أفقده هذا، موضحًا أنه إذا كان قبل الزواج فيجوز لها طلب الطلاق، أما إذا كان قد طرأ من مرض فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق، وإن عفت عن هذا وصبرت على زوجها فلا بأس به ولها الثواب.

وتابع: "الحالة الثالثة التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاب أن يصاب بالجنون، مستكملا: أما الحالة الرابعة والأخيرة، فهي الغياب الطويل الذي يترتب عليه فتنة لها.