» شاهد.. سمية الخشاب ترقص على "بشرة خير" وتثير ضجة

نشرت الإعلامية، بوسي شلبي، مقطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام، للفنانة سمية الخشاب، وهي ترقص وتغني على أغنية "بشرة خير" للمطرب حسين الجسمي، وذلك على هامش مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، بباريس.

شاركت النجمة سمية الخشاب في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، بباريس الذي يستمر حتى 19 من الشهر الحالي، داخل معهد العالم العربى بباريس، بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

وعبرت سمية عن سعادتها بالتواجد هناك لحضور فعاليات المهرجان مع كبار نجوم مصر والوطن العربى، وشاركت بغناء أغنية بشرة خير، وسط العديد من النجوم، معربة عن أمنيتها النجاح للدورة الأولى من المهرجان.

ومن نجوم الفن والإعلام المشاركين فى المهرجان النجمة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته.