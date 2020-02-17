قائد الطائرة العائدة من الصين يروى تفاصيل رحلته لـ"ووهان"

17 فبراير 2020 - 11:31 ص

قال الكابتن أشرف الهواري، قائد الطائرة المصرية التى نقلت المصريين العائدين من ووهان إلى مصر، إنه تم تكليفنا بالمهمة بقرار رئاسي.

وأضاف "الهواري" خلال تصريحات صحفية، أنه عند تكليفنا كانت المخاطر محسوبة من وزارات الطيران المدني والصحة، وتم رسم سيناريو مُحكم لتفادي أي مشكلات تعترض، تنفيذ السيناريو، وكنا مقدرين المخاطر المقدمين عليها بالفعل، وتما مراعاة أعلى مستوى من السلامة الصحية والمهنية لطاقم الطائرة والركاب في رحلتي الذهاب والعودة لتفادي أي إصابات أو أخطاء ممكن أن تقع ومحاولة تلافيها مع طاقم الطائرة ونرجع لأهلنا بسلام الله.

وأوضح أنه بعد وصولنا إلى مصر قضينا فترة الملاحظة 14 يومًا، بالإضافة إلى العائدين من ووهان وطاقم الطائرة والضيافة والطاقم الطبي وكلنا بخير.

وعن شعوره وهو ذاهب بطائرة مصرية إلى مقر ومركز أخطر فيروس ظهر في العالم، قال الهواري: «لم أخف، ولكن كان همي تنفيذ مهمات بإعادة المصريين إلى الوطن سالمين والحفاظ على طاقم دون خسائر تذكر، أو إصابات والحمد لله أدينا مهمتنا بكفاءة».

وتابع: «نشكر الرئيس ووزير الطيران المدني على دعمنا، وأشكر زملائي الذين أدوا المهمة بكل كفاءة وإحساس بالمسؤولية، وهي دي مصر فعلا وقت الأزمات».