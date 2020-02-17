الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

17 فبراير 2020 - 10:50 ص

بالرغم من أنه وفر لها جميع احتياجاتها ولم يحرمها من أي شيء، وجمعهما معا 4 أولاد، إلا أن هذا لم يشفع له عندها وقامت بقتله بدم بارد.

وتعود بداية الأحداث إلى زوجة طمعت في كل شىء بالرغم من أنها بالفعل كانت تمتلك كل شيء، ووفر لها زوجها كل ما تطلب وكانت تعيش في حياة رغدة إلا أن الطمع والخيانة كانوا يتملكوها، ففكرت في حيلة شيطانية للتخلص من زوجها ولكنها كانت تحتاج إلى مساعد، فنصبت حبالها حول سائق شركة خاصة وأوقعته في حبالها وكشفت له عن ما بنفسها ووافق علي مشاركتها الجريمة مقابل جزء من ثورة الزوج.

وكان الحل في السم بصورة مبيدات حشرية تضعها الزوجة لزوجها يوميًا في كوب الشاي باللبن، وعندما استجاب جسد الزوج للسم، مات وقفت تبكي علي جثمانه لتكمل جريمتها بإقناع وهاتفت أشقاءه وتم استخراج تصريح الدفن دون شك ودفنه.

ولكن لأن القدر أراد أن يكشف حقيقتها وقع هاتف زوجها التي امتلكته بعد وفاته في يد شقيق زوجها وبالصدفة فوجئ بالرسائل بينها وبين عشيقها يطالبها بنصيبه في الإرث، فقدم شقيق الزوج المقتول طلب للنيابة بالتحقيق في وفاة شقيقه، وبمواجهة الزوجة أنكرت كل شيء إلا أنه بتفتيش هاتفها عثرت النيابة علي رسائل متبادلة بينها وبين عشيقها وبمواجهتها اعترفت بكل شيء، بالتزامن مع استخراج جثة المجني عليه لعرضها علي لطبيب الشرعي الذي اكتشف أن الزوج توفي بسبب تعاطيه جرعة من مبيد حشري.

تم القبض على عشيقها بتهمة التخطيط لها وتوفير السم لها، وأحالت النيابة الأوراق إلي المحكمة التي أمرت بإحالة أوراقهما إلي المفتي لأخذ رأيه في إعدامهما.