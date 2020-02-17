  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

صورة من الفيديو

"صادم" طابور الصباح بإحدى المدارس على أنغام "بنت الجيران"

بحر الخليج العربي

الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

هاني شاكر

هاني شاكر: "رمضان" يغني غصب عن عيني وعين النقابة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يفتتح عددًا من المشروعات بـ "أبو زعبل"

ملهي ليلي بتونس

بدولة عربية.. وصلة رقص على "أناشيد دينية" فى ملهى ليلى

روحاني يعترف: نحن عاجزون أمام الولايات المتحدة

روحاني يعترف: نحن عاجزون أمام الولايات المتحدة

ارشيف

برفقة ولي العهد.. الملك "عبد الله" ينظف مياه البحر الأحمر

الكشف على مصابي فيروس كورونا

مفاجأة.. الصين تعلن عن علاج نهائي لفيروس كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: دى كمان كارثة جديدة

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة عن اجتماع نتنياهو والبرهان في أوغندا

#

مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

#

كاميرا تكشف تفاصيل مثيرة قبل استهداف الطائرة الأوكرانية

#

تفاصيل مثيرة فى حياة ثعلب الكرة المصرية

بالرغم من أنه وفر لها جميع احتياجاتها ولم يحرمها من أي شيء، وجمعهما معا 4 أولاد، إلا أن هذا لم يشفع له عندها وقامت بقتله بدم بارد.

وتعود بداية الأحداث إلى زوجة طمعت في كل شىء بالرغم من أنها بالفعل كانت تمتلك كل شيء، ووفر لها زوجها كل ما تطلب وكانت تعيش في حياة رغدة إلا أن الطمع والخيانة كانوا يتملكوها، ففكرت في حيلة شيطانية للتخلص من زوجها ولكنها كانت تحتاج إلى مساعد، فنصبت حبالها حول سائق شركة خاصة وأوقعته في حبالها وكشفت له عن ما بنفسها ووافق علي مشاركتها الجريمة مقابل جزء من ثورة الزوج.

وكان الحل في السم بصورة مبيدات حشرية تضعها الزوجة لزوجها يوميًا في كوب الشاي باللبن، وعندما استجاب جسد الزوج للسم، مات وقفت تبكي علي جثمانه لتكمل جريمتها بإقناع وهاتفت أشقاءه وتم استخراج تصريح الدفن دون شك ودفنه.

ولكن لأن القدر أراد  أن يكشف حقيقتها وقع هاتف زوجها التي امتلكته بعد وفاته في يد شقيق زوجها وبالصدفة فوجئ بالرسائل بينها وبين عشيقها يطالبها بنصيبه في الإرث، فقدم شقيق الزوج المقتول طلب للنيابة بالتحقيق في وفاة شقيقه، وبمواجهة الزوجة أنكرت كل شيء إلا أنه بتفتيش هاتفها عثرت النيابة علي رسائل متبادلة بينها وبين عشيقها وبمواجهتها اعترفت بكل شيء، بالتزامن مع استخراج جثة المجني عليه لعرضها علي لطبيب الشرعي الذي اكتشف أن الزوج توفي بسبب تعاطيه جرعة من مبيد حشري.

تم القبض على عشيقها بتهمة التخطيط لها وتوفير السم لها، وأحالت النيابة الأوراق إلي المحكمة التي أمرت بإحالة أوراقهما إلي المفتي لأخذ رأيه في إعدامهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"
» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة
» ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"
» بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء
» معشوق الجماهير الأهلاوية: رحلت عن الفريق رغمًا عن أنفي
» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما
» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها
» فنان يشارك في حملة مقاطعة محمد رمضان .. ويحرجه برسالة قوية
» مصري عائد من "ووهان" يكشف تفاصيل الأوضاع هناك
» المصريون ينفقون 32 بالمائة من أموالهم على هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان