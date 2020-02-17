"صادم" طابور الصباح بإحدى المدارس على أنغام "بنت الجيران"

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مدرسة

شاكوش

بنت الجيران


تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل إحدى مدارس الفتيات، خلال طابور الصباح، وهن يرقصن على أنغام "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهر في الفيديو المتداول تفاعل الطالبات مع الأغنية وترديد كلماتها عن ظهر قلب.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، أصدرت بيان أمس، يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات من قبل الفنادق والباخرات النيلية والملاهي الليلة.
ولم يتسن َ للمصريون التحقق من صحة الفيديو الذي يظهر رقص الفتيات في طابور الصباح، أو معرفة المدرسة التي تم فيها إذاعة مقطع الفيديو.


شاهد الفيديو ..

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