» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"

نفت الفنانة ناهد السباعي، ما تردد حول خبر خطبتها، وذلك بعد مباركة الإعلامية إنجي علي لها بصورة وحذفها فيما بعد، موضحة أن الأمر مجرد "هزار" ليس أكثر، كاشفة عن مواصفات فارس أحلامها.

وعلى هامش مهرجان أسوان في دورته الرابعة، ردت الفنانة ناهد السباعي، على السخرية من فستان الكوفيرتا الذي أطلت به في حفل الافتتاح، حيث قالت إن "الكوميكس ضحكتني أوي"، مضيفة: "على فكرة دي حاجة حلوة ده نجاح"، بحسب موقع "في الفن".

ونفت ناهد السباعي خبر خطوبتها الذي انتشر مؤخرًا عقب مباركة الإعلامية إنجي علي لها بصورة وحذفها فيما بعد وقالت: "كان هزار إنجي علي صحبتي وحبيتي عايزة تقول عليا لكن مفيش حاجة من دي هي عايزة تفرح بيا وتنبسط".

وعن مواصفات فارس أحلامها قالت ناهد "عايزاه طيب حنين هادي هادي هادي هادي.. راجل".





