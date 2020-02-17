روحاني يعترف: نحن عاجزون أمام الولايات المتحدة

17 فبراير 2020 - 10:25 ص

اعترف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأحد، أن إيران عاجزة عن التهرب من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف روحاني أن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة، منوهًا بأن الحظر المفروض على إيران ليس له مثيل على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار الاتفاق مع الدول الأوروبية عندما تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي وترفع الحظر عن طهران.

وتعتبر لهجة روحاني هذه المرة، مختلفة عن خطابات أدلى بها العديد من القادة العسكريين في الحرس الثوري.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أكد أمس الأحد، أن بلاده مستمرة في حملة الضغوط القصوى اقتصاديا ودبلوماسيا على إيران.

وأضاف أن بلاده لن تتخلى عن ممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري، من أجل دفع هذا النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه.