هاني شاكر: "رمضان" يغني غصب عن عيني وعين النقابة

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أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عدم منح الفنان محمد رمضان تصريحًا بالغناء مرة أخرى، قائلاً: "رمضان يغني غصب عن عين النقابة وأي أحد".

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يرى أي إضافة يقدمها "رمضان" في غنائه، ومشكلته ليست مع النقابة فقط، وإنما مع المصنفات الفنية أيضًا".

وتابع: "أي حد من معجبي رمضان وفنه هيتكلم ويدافع عنه ويقول رمضان يطلع يعمل حفلة غصب عن عين النقابة وهاني شاكر، وبيطلع يعمل حفلات برا أو جوا مصر، أنا لا أمتلك سلطة للسيطرة على ما يُنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ، بس أنا أخذت القرار خلاص".

وناشد شاكر، الدولة بالرقابة على ما يُذاع على شبكة الإنترنت، معقبًا: "مفتشو النقابة من المستحيل أن يتابعوا كمية المطربين المتواجدين في كل مكان في مصر، مش هنسيب شغلنا ونمشي وراهم، يجب أن تكون هناك سيطرة من الدولة على ما يذاع".

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