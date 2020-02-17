» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"

17 فبراير 2020 - 10:08 ص

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة في الخامسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

عبد الحميد بسيونى مدرب الطلائع طالب لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري.

على الجانب الآخر يسعى النيجيري ايمانويل أمونيكى مدرب للمقاصة لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أول مباراة يظهر بها في الدوري المصرى.