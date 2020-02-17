أديب: دى كمان كارثة جديدة

17 فبراير 2020 - 09:53 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن دراسة أثبتت أن عدد القتلى جراء التقاط صور سيلفي خلال 5 سنوات أكبر من الذين التهمتهم أسماك القرش.

وأضاف أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الناس اتجننت عشان تاخد سيلفي، يعني الناس تموت عشان تتصور، يولع السيلفي، البعض أصابهم هوس "الاستوري، والسيلفي، واللايكات".

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن موقع فيس بوك قرر تأجيل إطلاق خدمة المواعدة، معقبا: "دي كمان كارثة جديدة لو اتفعلت تلك الميزة".