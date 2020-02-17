» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة

17 فبراير 2020 - 09:51 ص

تطير بعثة الأهلي اليوم الإثنين للإمارات، قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل.

الجهاز الفنى بقيادة السويسري فايلر وضع برنامجًا خاصًا للمباراة المرتقبة، فمن المقرر أن يؤدى اللاعبون مرانًا استشفائيًا خوفًا من تعرضهم للإرهاق على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا.

ويترأس بعثة الفريق خالد الدرندلي أمين الصندوق ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور بسبب سفره إلى فرنسا.