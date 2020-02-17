وزيرة الهجرة عن "سجادة المعدية": "كانوا عايزين يسعدوني"

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وزيرة الهجرة

أون إي

سجادة المعدية

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفرش سجاد على "معدية" بمحافظة الغربية.

وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، مساء الأحد،: "إحنا في حرب ومستعدين لهذه الحرب، وما عندناش مشكلة خالص وهنكمل، إحنا لقينا الدنيا اتقلبت بسبب السجادة اللي على المعدية".

 ووجهت الشكر لأهالي القرى الذين قاموا بزيارتها، قائلة: "الأهالي من فرحتهم قاموا بوضع السجاد على المعدية، الأهالي حبوا يحطوا السجاد على المعدية الخشب، لإشعاري بالسعادة ومن أجل الترحيب، وأنا حابة أشكرهم على هذه اللفتة الكريمة".

وتعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لهجوم شديد عقب زيارتها لـ الفرستق، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، وقام عدد من مسئولي المحليات، بفرش سجاد على إحدى المعديات على الترعة الموجودة بالقرية لكي تمر الوزيرة عليها.

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