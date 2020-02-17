"اللي جاي مش طبيعي".. تحذير عاجل من الأرصاد

17 فبراير 2020 - 09:26 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق: أن هناك حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، قائلاً: "هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، اللي جاي طقس غير طبيعي".

وأضاف أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء من 17 لـ18 درجة، معلقًا: "ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية لا يدل علي نهاية الشتاء".

وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء، معقبًا: "التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، وعلى مصر أيضًا، وأن شهر فبراير أصبحت تنتابه بعض حالات الارتفاع في درجات الحرارة، ورياح، على عكس الطبيعي؛ لأنه "عز الشتاء".