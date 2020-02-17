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بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء

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هاني شاكر وعمر كمال
هاني شاكر وعمر كمال
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متابعات- أمينة عبد العال

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تنفيذًا لقرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بمنع مشاركة مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، منعت شرطة السياحة مغني المهرجانات عمر كمال من المشاركة بإحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، حسبما نشرت العديد من الصحف المحلية.

ووجه الفنان هاني شاكر الشكر لشرطة السياحة لتنفيذها القرار الصادر من النقابة، حسبما أعلن المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضي.

واكتسح مطرب المهرجانات عمر كمال الساحة الشعبية بمهرجان "بنت الجيران" وإن كانت هناك بعض الخلافات مع "شاكوش" لاتهام كمال له بأنه تجاهل مشاركته الأغنية.

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر بيانًا طالب فيه المنشآت السياحية بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في الحفلات، ورد عمر كمال "ماتدبحنيش وتقطع عيشي".

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