لأول مرة.. طائرات إسرائيلية تعبر أجواء السودان

17 فبراير 2020 - 09:01 ص

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، لافتًا إلي أن ذلك جاء نتيجة للاجتماع المثمر الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أمام عدد من القيادات اليهود الأمريكيين، نشرتها "سكاي نيوز": "الآن نحن نبحث التطبيع السريع أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان، لافتًا إلى أن هذا الخط الجوي للرحلة قلص الرحلة من إسرائيل إلي أمريكا الجنوبية بحوالي 3 ساعات".

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدًا أمنيًا بالتزامن مع شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة.

يذكر أن الخرطوم أعلنت في الخامس من فبراير أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية علي الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندة، ولم يتم الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.