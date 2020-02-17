  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

الصدفة تكشف الزوجة الخائنة.. تفاصيل مثيرة في مقتل الزوج بالزيتون

صورة من الفيديو

"صادم" طابور الصباح بإحدى المدارس على أنغام "بنت الجيران"

بحر الخليج العربي

الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

هاني شاكر

هاني شاكر: "رمضان" يغني غصب عن عيني وعين النقابة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يفتتح عددًا من المشروعات بـ "أبو زعبل"

ملهي ليلي بتونس

بدولة عربية.. وصلة رقص على "أناشيد دينية" فى ملهى ليلى

روحاني يعترف: نحن عاجزون أمام الولايات المتحدة

روحاني يعترف: نحن عاجزون أمام الولايات المتحدة

ارشيف

برفقة ولي العهد.. الملك "عبد الله" ينظف مياه البحر الأحمر

الكشف على مصابي فيروس كورونا

مفاجأة.. الصين تعلن عن علاج نهائي لفيروس كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: دى كمان كارثة جديدة

بعد اجتماع نتنياهو بالبرهان..

لأول مرة.. طائرات إسرائيلية تعبر أجواء السودان

الحياة السياسية

لأول مرة.. طائرات إسرائيلية تعبر أجواء السودلن
لأول مرة.. طائرات إسرائيلية تعبر أجواء السودلن
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السودان يكشف حقيقة عبور طائرات إسرائيلية أجواء البلاد

#

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

#

الملك سلمان يحذر ويعلق لأول مرة على حادث جلل

#

جملة قالها محمد مرسي لـ:السيسي" تنشر لأول مرة

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، لافتًا إلي أن ذلك جاء نتيجة للاجتماع المثمر الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أمام عدد من القيادات اليهود الأمريكيين، نشرتها "سكاي نيوز": "الآن نحن نبحث التطبيع السريع أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان، لافتًا إلى أن هذا الخط الجوي للرحلة قلص الرحلة من إسرائيل إلي أمريكا الجنوبية بحوالي 3 ساعات".

وكانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدًا أمنيًا بالتزامن مع شكوك باستخدام إيران للأراضي السودانية لتهريب الذخائر إلى قطاع غزة.

يذكر  أن الخرطوم أعلنت في الخامس من فبراير أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية علي الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندة، ولم يتم الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ناهد السباعي تكشف عن مواصفات زوجها المستقبلي: "عايزة راجل"
» "الطلائع" يستدرج "المقاصة" على "بتروسبورت"
» بعثة الأهلى تطير للإمارات استعدادًا للقمة
» ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"
» بعد قرار المهن الموسيقية.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء
» معشوق الجماهير الأهلاوية: رحلت عن الفريق رغمًا عن أنفي
» تعليق مهين من فنان شهير بشأن زوجته بعد إعلان طلاقهما
» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها
» فنان يشارك في حملة مقاطعة محمد رمضان .. ويحرجه برسالة قوية
» مصري عائد من "ووهان" يكشف تفاصيل الأوضاع هناك
» المصريون ينفقون 32 بالمائة من أموالهم على هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان