الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 17 فبراير تراجع طفيف حيث سجل 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه.
ظهر12:14 م
فجر
05:16
شروق
06:40
ظهر
12:14
عصر
15:23
مغرب
17:48
عشاء
19:18