» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها

أحمد عادل شعبان
عثرت أسرة الفنانة والإعلامية البريطانية كارولين فلاك على جثتها في شقتها ، وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث من قبيل الانتحار.
لكن تقارير صحفية إنجليزية كشفت مفاجأة قد تغير مجرى الأحداث ، حيث تشير تقارير إلى حضور سيارة إسعاف إلى منزل "كارولين" قبل وفاتها بيوم واحد .
وأضاف متحدث باسم الإسعاف: تم استدعاؤنا إلى عقار في شارع نورثولد (الذي تسكن به كارولين) ، وقمنا بالكشف على الحالة لكن لم نصطحبها معنا.
وتابع: بسبب الحفاظ على سرية المرضى لا نستطيع كشف المزيد من التفاصيل.
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