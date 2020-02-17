» مفاجأة جديدة تغير مجرى قضية انتحار الفنانة "كارولين" بشقتها

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كارولين فلاك

انتحار كارولين فلاك

عثرت أسرة الفنانة والإعلامية البريطانية كارولين فلاك على جثتها في شقتها ، وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث من قبيل الانتحار.

لكن تقارير صحفية إنجليزية كشفت مفاجأة قد تغير مجرى الأحداث ، حيث تشير تقارير إلى حضور سيارة إسعاف إلى منزل "كارولين" قبل وفاتها بيوم واحد .

وأضاف متحدث باسم الإسعاف: تم استدعاؤنا إلى عقار في شارع نورثولد (الذي تسكن به كارولين) ، وقمنا بالكشف على الحالة لكن لم نصطحبها معنا.

وتابع: بسبب الحفاظ على سرية المرضى لا نستطيع كشف المزيد من التفاصيل.

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