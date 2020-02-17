عمرو أديب يكشف عن كارثة جديدة تجتاح مواقع التواصل

17 فبراير 2020 - 01:00 ص

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادًا على التحدي المنتشر في المدارس والمعروف بـ "كسارة الجماجم"، معقبا: "لعبة قذرة" مشيرا الى أنه يجب التحذير داخل المدارس والبيوت أنها لعبة قاتلة .



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية mbc مصر، يوم الأحد، : "لعبة هتودينا في ستين داهية.. إلهي تنكسر جمجمة اللي اخترع التحدي ده، ربنا يحفظنا من التيك توك وأمثاله".













