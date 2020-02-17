عمرو أديب عن الكورونا: "عاوزين نعدي مرحلة الهري"

17 فبراير 2020 - 12:50 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة الإمارات أعلنت ظهور تاسع حالة إصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية حذرت اليوم من خطورة تفشي كورونا، مشيرا إلى أهمية تخطى مرحلة النميمة عن الإصابة بالفيروس في مصر، والاهتمام بطرق رفع المناعة من خلال التغذية السليمة، واتباع التعليمات الصحية، والنظافة.

