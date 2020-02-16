» المصريون ينفقون 32 بالمائة من أموالهم على هذا الأمر

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قال أحمد جابر، المدير العام لشركة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، إن مدفوعات المصريين من واقع شركة "فيزا" تتمثل في 3 أشياء هم بالترتيب الأزياء والمأكل والمأكولات السريعة والذين يمثلون أكثر من 32% من مدفوعات المصريين.
وأشار إلى أنه بجانب ذلك بدأت تدخل سلاسل السوبر ماركت في السباق وأصبح لها وجود كبير، ويليها محطات البنزين والتي تستقبل مدفوعات إلكترونية بصورة كبيرة ولكن في الخارج وليس في مصر.
وأضاف المدير العام لشركة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه يتمنى أن يحدث توازنًا ليس في الأكل والشرب فقط ويستطيع المواطن دفع مصروفات الدراسة بالكارت أي المدفوعات الإلكترونية وجميع الاحتياجات الخاصة به.
ولفت إلى أن المواطن ينفق أموالا طائلة على الأدوية ولكنها ما زالت بالكاش وكذلك العيادات، موضحا أن هذا المجال يعد أكثر المجالات في المدفوعات، لافتا إلى أن هناك اختلافات بين المواطنين في طريقة الدفع، فهناك من يفضل بالدفع عن طريق الكارت، ومن يفضل الدفع عن طريق نظام "كيو آر كود"، والذي تم إطلاقه في مصر منذ 3 سنوات وتبنى الفكرة البنك المركزي.
وأشار إلى أن صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة، موضحًا أن عدد التجار الذين يقبلون الكروت الذكية وعدد مستخدمي هذه الكروت في زيادة مستمرة نتيجة للمبادرات التي تقوم بها الدولة، مؤكدًا أن المواطنين سيشعرون بقيمتها الحقيقية خلال الفترة المقبلة.

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