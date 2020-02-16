هاني شاكر يتوعد مطربي المهرجانات بهذا الأمر

16 فبراير 2020 - 10:30 م

توعد نقيب الموسيقيين هاني شاكر، مطربي المهرجان، قائلًا إن قراره بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، صائب وسليم، وجاء في التوقيت المناسب، موضحًا أنه حاولت امتصاص هذه الموجه من أغاني المهرجان والسيطرة على الكلام السفيه والخارج من خلال أغاني المهرجان ولكن المسألة صعبة جدًا.



وقال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، :"صعب التعامل مع الناس دي.. مش معنى إن شاكوش دخل اختبارات النقابة إنه حصل على العضوية.. شاكوش لم يحصل على الكارنيه ولم يعتمد حتى الآن.. وهؤلاء لا هيبقوا أعضاء عاملين أو منتسبين ولا ليهم حق الانتخاب"، مشيرًا إلى أنهم سيحصلون على تصاريح فقط للحفلات.



وواصل: "هناك تصاريح سابقة صدرت لعدد من مطربي المهرجانات، مفيش حفلة هتتعمل إلا والكلام الوارد فيها موافق عليه من قبل المصنفات، لضبط ما يخرج منهم.. قراري بلا رجعة".



وتابع: "حسن شاكوش وعمر كمال وعدوني بتغيير كلمة أشرب خمور وحشيش لكنهم لم يوفوا بوعودهم".

