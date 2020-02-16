مطربي المهرجانات حصلوا على تصاريح الغناء بالرشاوى

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المصريون ـ متابعات

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أشاد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، بحسن شاكوش وعمر كامل، مطربي المهرجانات قائلا: «بيغنوا كويس لكن استسهلوا الطريق».
وقال كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك أشخاص حصلوا على عضويات عاملة بنقابة المهن الموسيقية وهم دون المستوى»، مشيرا إلى أن بعض مطربي المهرجانات أخبروه أنهم دفعوا رشاوى لأفراد بالنقابة للحصول على تصريحات العمل.
وتساءل «لماذا لم ينتبه البعض أن كلام حمو بيكا حينما أقر بطلب البعض بنقابة الموسيقيين الحصول على رشوة 300 ألف جنيه لمنحه تصاريح العمل».

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