بارزاني: اتفقنا مع بريطانيا على العمل بشكل وثيق ضد داعش

16 فبراير 2020 - 10:40 م

قال رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، الأحد، إنه تم الاتفاق بين الإقليم وبريطانيا على العمل بشكل وثيق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



جاء ذلك خلال لقائه وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة مارك سيدويل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، حسب بيان لرئاسة حكومة الإقليم.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "مجمل مستجدات العراق والمنطقة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإقليم كردستان".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة وإقليم كردستان، واتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق في الحرب ضد تنظيم داعش لتخفيف حدة التوترات الإقليمية".

والجمعة، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافةً إلى العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.