مقتل 4 مدنيين جراء انفجار في "تل أبيض" السورية

16 فبراير 2020 - 10:00 م

قُتل 4 مدنيين جراء انفجار وقع الأحد في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، وفق معلومات أولية.



وقال مراسل الأناضول إن قنبلة موضوعة في سيارة انفجرت في شارع مزدحم بمركز تل أبيض.

وأشار إلى مقتل 4 مدنيين جراء الانفجار وفق المعلومات الأولية.

وترجح مصادر أمنية أن هذه التفجيرات ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة، لكنه يمتنع عن تبنيها نظرًا لتضرر المدنيين.