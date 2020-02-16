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مقتل 4 مدنيين جراء انفجار في "تل أبيض" السورية

عرب وعالم

800 سوري يدخلون تركيا هرباً من الاشتباكات في "تل أبيض"
800 سوري يدخلون تركيا هرباً من الاشتباكات في "تل أبيض"
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المصريون ووكالات

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قُتل 4 مدنيين جراء انفجار وقع الأحد في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، وفق معلومات أولية.
وقال مراسل الأناضول إن قنبلة موضوعة في سيارة انفجرت في شارع مزدحم بمركز تل أبيض.
وأشار إلى مقتل 4 مدنيين جراء الانفجار وفق المعلومات الأولية.
وترجح مصادر أمنية أن هذه التفجيرات ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة، لكنه يمتنع عن تبنيها نظرًا لتضرر المدنيين.
وتل أبيض، حررتها القوات التركية والجيش الوطني السوري من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. -

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