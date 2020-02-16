شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الطيب حسين

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طقس الاثنين

طقس غد الاثنين

يسود البلاد يوم غد الاثنين طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما توقع الخبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل الجبل الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأكد الخبراء، أن طقس الاثنين، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة.

وتأتي درجات الحرارة كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 13 17

بلطيم 13 18

مطروح 12 18

السلوم 11 17

سيوة 09 19

بورسعيد 11 17

دمياط 12 17

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 11 20

السويس 12 19

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 11 22

نخل 05 21

نويبع 18 20

طابا 15 18

كاترين 07 16

الطور 15 18

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 25

الفيوم 12 19

بني سويف 10 20

المنيا 10 21

أسيوط 09 23

سوهاج 09 22

قنا 10 24

الأقصر 13 25

أسوان 15 25

أبوسمبل 14 26

الوادى الجديد 08 25

شلاتين 16 26

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