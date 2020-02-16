» أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح

16 فبراير 2020 - 09:38 م

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، انزعاجه الشديد من مستوى رينان لودي الظهير الأيسر للفريق قبل مواجهة ليفربول، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

ويستعد فريق العاصمة الإسبانية لاستقبال ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سيميوني غير راضي عن أداء ظهيره رينان لودي خلال مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الأمر الذي جعل المدير الفني الأرجنتيني يسحب لاعبه البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن سيميوني أمامه عدة حلول لسد ثغرة الجانب الأيسر أمام محمد صلاح حيث سيكون الخيار الأول الدفع بساؤول نيجيز أما الحل الثاني هو استمرار الدفع رينان لودي والذي يميل للجانب الهجومي على أن يتحمل لاعب وسط الفريق كوكي الأمور الدفاعية.

ويمر صلاح بفترة رائعة رفقة ليفربول حيث يتصدر ترتيب هدافي "الريدز" هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف حيث يبتعد عن القمة بفارق ثلاثة أهداف فقط والذي يتصدره النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

أتلتيكو مدريد يعاني على الصعيد المحلي خلال الفترة الأخيرة حيث يحتل "الروخيبلانكوس" الترتيب الرابع برصيد 40 نقطة، في المقابل يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الترتيب الثاني حاليًا.