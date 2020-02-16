» موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك

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ترددت أنباء قوية خلال الساعات القلية الماضية، عن موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجاري بإستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع.

كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد أجرى إتصالات بكلٍّ من، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة؛ وذلك للتأكيد على طلب الأهلى ورغبته فى إقامة مباراته أمام صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها 29 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

جاء ذلك لزيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا المرتقبة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لدعم الفريق فى هذه المرحلة المهمة.

ويلعب الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى بمصر ذهاباً، ثم سيحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجنوب أفريقى يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية، فيما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم 28 فبراير الجارى بمصر على أن يلتقى الفريقان فى تونس بلقاء العودة يوم 6 مارس المقبل.

كما طلب مسئولي الزمالك إقامة مباراته أمام الترجى على استاد القاهرة، لكن الجهات الأمنية كان لها رأى آخر حتى الآن.

وأسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أسندت مسؤولية إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز للكونغولى جون جاك ندالا فيما سيُدير الحكم الجامبى باكارى جاساما مباراة العودة بجنوب أفريقيا.

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