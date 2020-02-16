» بلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة استاد القاهرة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ ضد على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك لسماحه بإقامة حفل غنائي على أرض الاستاد.

وجاء في نص بلاغه: "بعد أن كان الصرح الرياضي الكبير استاد القاهرة الدولي استاد الرعب لجميع الفرق والمنتخبات الأفريقية من ضمن أفضل الاستادات على مستوى القارة السمراء بعد أن تم تطويره وظهر بأبهى صوره في بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي نالت استحسان الجميع والتي أقيمت على أرضه العديد من البطولات التي شهدت إنجازات المنتخب المصري والفرق المصرية على مر السنين إلى أن جاء اليوم وفوجئنا بهذا القرار غير المدروس بإقامة حفل غنائي بمناسبة عيد الحب يوم 14/2/2020 ويشارك فيه العديد من نجوم الغناء وعلى أرض الإستاد فوجئنا بالمدعو / حسن شاكوش، وعمر كمال يقومون بغناء ما يسمى بالمهرجان وسط 80 ألف متفرج ويتلفظون في أغانيهم بألفاظ (الخمور والحشيش) وسط إيقاعات وموسيقى تسمى موسيقى المهرجانات والتي تشبه إيقاعات الزار".

وتابع أن أغاني المهرجانات تحوى على كلمات ترسخ العادات والإيحاءات غير الأخلاقية، وأصبحت هذه السمة الدارجة في تلك الأيام ووصل الأمر إلى التردي والإسفاف والانحدار الفني والأخلاقي بإذاعة ما يسمى بالأغاني وأن هذا الإستاد العريق يغنى فيه مثل هذه المهرجانات ويستقبل هذا الحدث الذي لا يرتقي لرقي المكان ولنا الحق أن نقلق على الجيل القادم عندما يقنن هذا الأمر في صورة حفل في هذا الإستاد العريق على الرغم من أنه تم الطلب أكثر من مرة للسماح للجماهير المصرية بالعودة مرة أخرى للمدرجات وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده العالم بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمؤشرات الإيجابية التي كانت تؤكد عودة الجماهير إلا أن المبلغ ضده أصبح يختلق الأعذار في سبيل تأخر عودة الجماهير متحججًا بالأمن وعدم القدرة على تأمين هذا العدد من الجماهير في الإستاد فكيف له أن يسمح بإقامة هذا الحفل وسط 80 ألف متفرج من الشباب والبنات والأطفال وكبار السن والسيدات مما أدى إلى وجود حالة من الاستياء والغضب عند متابعة هذا الحفل وترديد أغاني مبتذلة لا تليق بمكانة الصرح الرياضي العريق مثل إستاد القاهرة وسط حشد كبير من الشباب يتمايلون تحت جملة (خمور وحشيش) وسط ترديد وهتافات من الحضور الأمر الذي أصاب كافة محبي الكرة المصرية وكافة المواطنين بالحزن نتيجة إهانة وتدنيس مثل هذا الصرح الرياضي الذي شهد مباريات دولية مهمة.

وطالب صبري: بالتحقيق فيما ورد ببلاغه به وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.