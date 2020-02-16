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وديًا.. الزمالك يهزم جولدي بهدفين

الرياضة

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المصريون

الزمالك

جولدى

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي جولدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، علي ملعب عبداللطيف ابورجيلة.

واكتفي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني علي لعب 50 دقيقة فقط بعد الاتقاق مع جولدي ، يأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح غدٍ  الي الامارات لخوض لقاء السوبر المصري ، وحرصا منه علي عدم ارهاق اللاعبين ، ومن اجل اعطاء اكبر قسط من الراحة للجميع.

واحرزهدفي  الزمالك في ودية جولدي:  كاسونجو في الدقيقة 17 من الشوط الاول ، بعد عرضية من شيكابالا  استقبلها مصطفي فتحي ثم مررها لامام عاشور ، وبعدها مررها لكاسونجو في منطقة الجزاء ليسددها علي يسار حارس جولدي، ثم عزز مصطفي فتحي بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من تسديدة من الجانب الايسر ، قام خلالها بخداع الحارس لتسكن المرمي، في حين سجل لجولدي  مقدشيو في الدقيقة 37 .

وشهدت المباراة سيطرة من جانب الزمالك ، بينما جولدي ظهر في كرات قليلة على مرمي جنش.

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