تدمير الاقتصاد.. «النقد الدولي» يحذر من تأثير كورونا

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، اليوم الأحد، تسبب مرض فيروس كورونا المستجد المسمى بـ«كوفيد 19»، في تدمير النمو الاقتصادي العالمي.

وأضافت، خلال كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي، أنه من الممكن أن يعقب هذا التدمير خلال العام الجاري انتعاش اقتصادي سريع.

وتابعت جورجيفا، أنه سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %"، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.

وتعيش الصين حالة من الرعب، في ظل تزايد أعداد ضحايا الفيروس المميت يومًا بعد يوم، دون التوصل إلى حل جذري يحد من تفشي الوباء داخل الصين.