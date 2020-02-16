  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أثناء الحملة

بالفيديو.. ملك الأردن يغطس لتطهير مياه خليج العقبة

أرشيفية

«النقد الدولي» يصدم الجميع بشأن «كورونا»

السعودية

السعودية تعلن عن وظائف خالية.. وتدعو الشباب للتقديم

أرشيفية

تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»

أمير الكويت

مرسوم أميري عاجل في الكويت بشأن هؤلاء

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

مفاجأة.. مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

هنيدي

بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن حالة «كورونا» المكتشفة في مصر

الحريري

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

نتنياهو

إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة عربية جديدة

في كأس مصر

«أمونيكي» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

الرياضة

امونيكي
امونيكي
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

#

«جاريدو» يعلن قائمة النجم الساحلى لمواجهة الأهلي

#

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

#

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

المصريون

المقاصة

طلائع الجيش

امونيكي

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الاثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وضمت القائمة 20 لاعبًا: "أحمد عادل، محمد كوكو، أحمد مودي، محمد دبش، أحمد ياسين، حسني فتحي، عصام صبحي، أحمد محسن، محمد دسوقي، مصطفى شبيطة، خالد أوتشو، أحمد مرشوح، محمد إبراهيم، صلاح عاشور، محمد رمضان، شميلس بيكلي، عبد الله مجدي، محمد كنارية، أودو موسيس، صلاح أمين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة استاد القاهرة
» اعتقال ناشر الفيديو الجنسي للمرشح لمنصب عمدة باريس
» الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي بهدف «بن يوسف»
» النيابة ترد على مزاعم تعرض «باتريك جورج» للتعذيب
» "هاني شاكر" يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا
» السعودية تكشف الحالة الصحية لطلابها العائدين من الصين
» بايرن ميونخ يدك شباك كولن برباعية
» أنجبتها عرفيًا.. أم تكسر جمجمة طفلتها وتفجر رئتيها
» توتنهام يخطف فوزًا قاتلًا أمام أستون فيلا
» نيابة النزهة تقرر إخلاء سبيل اثنين من مُشجعي الزمالك
» يوفنتوس يتصدر «الكالتشيو» مؤقتًا بالفوز على بريشيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان