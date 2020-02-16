«أمونيكي» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

16 فبراير 2020 - 08:08 م

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الاثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وضمت القائمة 20 لاعبًا: "أحمد عادل، محمد كوكو، أحمد مودي، محمد دبش، أحمد ياسين، حسني فتحي، عصام صبحي، أحمد محسن، محمد دسوقي، مصطفى شبيطة، خالد أوتشو، أحمد مرشوح، محمد إبراهيم، صلاح عاشور، محمد رمضان، شميلس بيكلي، عبد الله مجدي، محمد كنارية، أودو موسيس، صلاح أمين".