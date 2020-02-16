بالفيديو.. ملك الأردن يغطس لتطهير مياه خليج العقبة

الطيب حسين
ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، في مقطع فيديو أثناء مشاركتهما فى عملية تطهير مياه خليج العقبة.
وكانت "الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية" قد نشرت مقطع الفيديو.
وأرفقت الجمعية مقطع الفيديو المنشور على "فيس بوك" بالتعليق: "نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا".
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