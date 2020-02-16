» الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي بهدف «بن يوسف»

16 فبراير 2020 - 08:02 م

حقق الإسماعيلي فوزًا صعبًا على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز في اللقاء بفضل مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي زار شباك الرجاء في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

ويحتاج الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل بعد لقاء العودة في 15 مارس.

أهدر الرجاء فرصة التقدم في الدقيقة 8 من عمر المباراة، بعدما حصل بن مالانجو على كرة رائعة خلف دفاع الدراويش ولعبها عرضية على الأرض تجاه سفيان الرحيمي الذي أطاح بها أعلى من العرضية من وضعية انفراد بحارس الإسماعيلي محمد مجدي.

ومر نصف الشوط الأول دون وجود خطورة من الإسماعيلي على مرمى الرجاء، فيما كان الضيوف الأكثر إمتلاكًا للكرة، وسط محاولات من جانب الدراويش من أجل تحويل الموقف لصالحهم دون نجاح.

وخرج محمد مجدي من مرماه في الدقيقة 32 لقتل خطورة هجمة مرتدة سريعة من خلال بن مالانجو، واستطاع الحارس الشاب أن يصل للكرة أولًا وحولها إلى رمية تماس.

ورجع حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 51 بداعي وجود لمسة يد على المغربي حميد أحداد.

وتقدم فخر الدين بن يوسف لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تولى التونسي تنفيذها وسددها باتقان على يسار حارس المرمى.

وحرم الحكم المساعد الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بسبب تسلل على محمد الشامي الذي أعاق رؤية حارس المرمى بالرغم من عدم التعامل مع الكرة بشكل مباشر.

وحسم الإسماعيلي الانتصار في المباراة العصيبة، ليكمل النصف الثاني من المواجهة في المغرب الشهر المقبل.