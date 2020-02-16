» السعودية تكشف الحالة الصحية لطلابها العائدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن سلامة الطلاب السعوديين الـ 10 القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس «كورونا» الجديد.

وجاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، «واس».

وأكدت الوكالة «مغادرة الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة».

وكما جددت وزارة الصحة السعودية اليوم في بيان، أنه «لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس»كورونا«الجديد في المملكة».

‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان الطلاب العشرة قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين واستقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نتائج الفحوصات العينة الأولى للطلاب، بأنها سلبية.