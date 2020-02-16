السعودية تستضيف أول نزال مصارعة نسائي

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كشف العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، يوم الخميس 27 فبراير الجاري.

ووفقًا لما جاء في "سبوتنك" عربي، سيقام في البداية في عرض "سماك داون" الأسبوع المقبل، بين كارميلا ونايومي، على أن الفائزة فيهما ستواجه بايلي، الحاملة للقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض "سوبر شو داون" السعودية، بحسل موقع "ريسلينج دوت كوم".

وأقيم في حلقة "سماك داون"، الخميس الماضي، نزال بين بايلي وكارميلا على لقب "سماك داون" للسيدات، ولكنه انتهى بفوز باحتفاظ بايلي باللقب، بعدما وضعت قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت كارميلا لها، وهو ما أدى إلى إقامة نزال آخر على البطولة النسائية في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يشار، إلى أنه سبق وأن أقيم نزال مصارعة نسائي في السعودية، وكان ذلك في مهرجان "كراون جول" العام الماضي، في الرياض، وانتهى بفوز نتاليا على لايسي إيفانز.


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