مرسوم أميري عاجل في الكويت بشأن هؤلاء

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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" قبل قليل، عن صدور مرسوم أميري، يتعلق بالتشكيل الوزاري الجديد.

ونقلت "كونا" عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إعلانه عن صدور مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري على التشكيل الحكومي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن تعديلا وزاريا سيسبق جلسة مجلس الأمة، بعد غد الثلاثاء، وتوقعت مصادر مطلعة أن الوزيرة مريم العقيل ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما سيتولى براك الشيتان وزارة المالية.

وأوضحت المصادر، أنه سيجرى فصل وزارتي النفط والكهرباء، حيث سيستمر خالد الفاضل وزيرا للنفط، فيما سيتولى محمد بوشهري وزارة الكهرباء والماء.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يؤدي الوزراء المعنيون القسم الدستوري الليلة تمهيداً لحضورهم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، غدا.

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