تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»

16 فبراير 2020 - 06:42 م

طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين، بعدم ارتداء الكمامات لفترات طويلة، إضافةً إلى التعرض للهواء النقي.





وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن الوزارة أطلقت خطًا ساخنًا خاصًا رقمه "105"؛ بهدف إرشاد المواطنين بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتفاعل مع جميع الاستفسارات في الـ 24 ساعة ومن قبل متخصصين.





وأوضح مجاهد، في تصريحات متلفزة، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات عدة يجب اتباعها، مؤكدًا ضرورة النظافة الأيدي، وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشكلات صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تعليمات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست صادرة من وزارة الصحة، مضيفًا أنه يجب اتباع التعليمات الموجهة من وزارة الصحة فقط.





وأوضح، أن فيروس كورونا كان له تبعاته، أبرزها قيام المصانع باستغلال زيادة الطلب على شراء الكمامات ورفع سعرها.



