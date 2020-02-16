  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

مفاجأة.. مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

هنيدي

بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»

الاسماعيلى

البطولة العربية.. بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن حالة «كورونا» المكتشفة في مصر

الحريري

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

شعار قناة بي بي سي

قرار صادم.. الحكومة البريطانية تلغي ترخيص «بي بي سي»

أرشيفية

«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

داعية سلفي يهاجم نجل «الحويني»

بن علوي

تحذير عُمانى من اندلاع حرب في الخليج

تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من السيسي بشأن "المركزي للإحصاء"

#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

#

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

#

طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

وزارة الصحة

الصحة العالمية

الكمامات

طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين، بعدم ارتداء الكمامات لفترات طويلة، إضافةً إلى التعرض للهواء النقي.

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن الوزارة أطلقت خطًا ساخنًا خاصًا رقمه "105"؛ بهدف إرشاد المواطنين بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتفاعل مع جميع الاستفسارات في الـ 24 ساعة ومن قبل متخصصين.

وأوضح مجاهد، في تصريحات متلفزة، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات عدة يجب اتباعها، مؤكدًا ضرورة النظافة الأيدي، وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشكلات صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تعليمات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست صادرة من وزارة الصحة، مضيفًا أنه يجب اتباع التعليمات الموجهة من وزارة الصحة فقط.

وأوضح، أن فيروس كورونا كان له تبعاته، أبرزها قيام المصانع باستغلال زيادة الطلب على شراء الكمامات ورفع سعرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» توتنهام يخطف فوزًا قاتلًا أمام أستون فيلا
» أنجبتها عرفيًا.. أم تكسر جمجمة طفلتها وتفجر رئتيها
» يوفنتوس يتصدر «الكالتشيو» مؤقتًا بالفوز على بريشيا
» نيابة النزهة تقرر إخلاء سبيل اثنين من مُشجعي الزمالك
» انتهى الحجر.. كواليس الإفراج عن العائدين من الصين
» حقيقة إلغاء حفل "محمد رمضان" في مباراة السوبر
» إف سي مصر يطيح بـ«دجلة».. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» توقيع العقاب على "هاتك عِرض" خطيبته بالإسكندرية
» قبل مواجهة الأهلي.. مدرب صن داونز يوجه رسالة لـ«شيكابالا»
» بالفيديو.. اشتعال النيران في طائرة ركاب تركية
» طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:17 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان