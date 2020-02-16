تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

16 فبراير 2020 - 05:35 م

علق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، على اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : استُشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وأكمل: "رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".