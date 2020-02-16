  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هنيدي

بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»

الاسماعيلى

البطولة العربية.. بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي

أرشيفية

تفاصيل جديدة عن حالة «كورونا» المكتشفة في مصر

الحريري

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

شعار قناة بي بي سي

قرار صادم.. الحكومة البريطانية تلغي ترخيص «بي بي سي»

أرشيفية

«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

أرشيفية

داعية سلفي يهاجم نجل «الحويني»

بن علوي

تحذير عُمانى من اندلاع حرب في الخليج

مرتضى منصور

قرار مفاجئ لـ"مرتضى منصور" بعد القبض على جماهير الزمالك

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

عرب وعالم

الحريري
الحريري
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تصريح جديد من السيسي عن القضية الفلسطينية

#

تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات

#

تصريحات مهمة لـ"بوتين" عن بن سلمان

الحريرى

رفيق الحريرى

اغتيال الحريري

خالد بن سلمان

علق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، على اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : استُشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وأكمل: "رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتهى الحجر.. كواليس الإفراج عن العائدين من الصين
» حقيقة إلغاء حفل "محمد رمضان" في مباراة السوبر
» إف سي مصر يطيح بـ«دجلة».. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» السجن 10 سنوات لـ "هاتك عِرض" خطيبته بالإسكندرية
» قبل مواجهة الأهلي.. مدرب صن داونز يوجه رسالة لـ«شيكابالا»
» بالفيديو.. اشتعال النيران في طائرة ركاب تركية
» طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر
» تحذير عُمانى من اندلاع حرب في الخليج
» قرار مفاجئ لـ"مرتضى منصور" بعد القبض على جماهير الزمالك
» سبب واحد يجعل مناعة النساء أفضل من الرجال
» أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:17 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان